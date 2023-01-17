Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 6
Oprindelig lancering (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/INFRARED)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (4391)
Air Jordan 6
Oprindelig lancering (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/INFRARED)
Oprindelig pris ($125)
Modelkode (4391)
En rigtig vinder
Iført Air Jordan 6 førte Michael Jordan Chicago Bulls til franchisens første finale – og, skulle det vise sig, deres første mesterskabstitel. Og mens Jordan og hans signatursko allerede var strøjet helt til tops i sneakers-gamet, forstørrede triumfen blot hypen omkring AJ 6. Silhuetten blev snart spottet på nogle af de største kulturelle ikoner, hvilket cementerede den som en af de mest eftertragtede sneakers på og uden for banen.
From the Vault
Klasse til hele banen
Air Jordan 6, som var inspireret af MJ's tyske sportsvogn, fremkaldte en fornemmelse af hurtighed og klasse. Den var fyldt med elegante finesser som fx en neopren-indersok, en halvgennemsigtig gummisål og synlig Air, og man kan fornemme Tinker Hatfields arkitektoniske instinkter fra sål til snørebånd. Air Jordan 6 blev oprindeligt lanceret i 1991 med fem colorways og blev lanceret som en retro-sko i 2000, 2002 og igen i 2006.