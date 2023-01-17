Air Jordan 6, som var inspireret af MJ's tyske sportsvogn, fremkaldte en fornemmelse af hurtighed og klasse. Den var fyldt med elegante finesser som fx en neopren-indersok, en halvgennemsigtig gummisål og synlig Air, og man kan fornemme Tinker Hatfields arkitektoniske instinkter fra sål til snørebånd. Air Jordan 6 blev oprindeligt lanceret i 1991 med fem colorways og blev lanceret som en retro-sko i 2000, 2002 og igen i 2006.