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Sidst opdateret: 17. januar 2023
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Air Jordan 3

Oprindelig lancering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/CEMENT GREY)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4365)

Air Jordan 3

Oprindelig lancering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/CEMENT GREY)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4365)

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Jumpman kommer til verden

Da Michael Jordan gik på banen til sin tredje Slam Dunk-konkurrence iført Air Jordan 3-skoene, gav han verden et uforglemmeligt billede af vægtløshed. Med hans sejr blev Jumpman-ikonet født.

From the Vault

Et ikonisk samarbejde

Air Jordan 3 blev lanceret i 1988 og var det første design af Tinker Hatfield i de tre årtier, han samarbejdede med Jordan. Ud af dette partnerskab skabte Tinker det nu ikoniske elefantprint. Den dag i dag er AJ3 stadig en af de mest betydningsfulde sneaker-silhuetter i hele verden.

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