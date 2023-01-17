Air Jordan 3
Oprindelig lancering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/CEMENT GREY)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4365)
Air Jordan 3
Oprindelig lancering (1988)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/CEMENT GREY)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4365)
Jumpman kommer til verden
Da Michael Jordan gik på banen til sin tredje Slam Dunk-konkurrence iført Air Jordan 3-skoene, gav han verden et uforglemmeligt billede af vægtløshed. Med hans sejr blev Jumpman-ikonet født.
From the Vault
Et ikonisk samarbejde
Air Jordan 3 blev lanceret i 1988 og var det første design af Tinker Hatfield i de tre årtier, han samarbejdede med Jordan. Ud af dette partnerskab skabte Tinker det nu ikoniske elefantprint. Den dag i dag er AJ3 stadig en af de mest betydningsfulde sneaker-silhuetter i hele verden.