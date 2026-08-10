Air Jordan 20
Oprindelig lancering
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Artefakt skaffet fra
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve
(HVID/SORT – RØD)
Oprindelig pris
(175 $)
Modelkode
(310455-101)
Air Jordan 20
Oprindelig lancering (2005)
Designer (TINKER HATFIELD/MARK SMITH)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/SORT – RØD)
Oprindelig pris (175 $)
Modelkode (310455-101)
To årtier med storhed
Efter 20 år på skoscenen havde Michael Jordan og Jordan Brand i 2005 opnået, hvad ingen andre brands havde opnået før. De havde inspireret millioner af spillere verden over, opbygget et blivende eftermæle og givet sportsverdenen en ny standard for storhed. En præstation af den størrelse krævede en speciel sko. For at mindes to nyskabende årtier tog Jordan fat i sin legendariske samarbejdspartner, Tinker Hatfield, og pustede nyt liv i deres samarbejde, der havde skabt – og genskabt – den moderne sneakerscene.
From the Vault
Arven værdig
Hatfield benyttede 20-års-jubilæet som inspiration, og ville fortælle MJ's livshistorie med sit design. Mere end 200 ikoner blev integreret i overdelen, og hvert enkelt symbol sagde noget om Jordans rejse fra barndommen til karrieren, der efterlod sig en arv uden fortilfælde. Der var ligeledes 69 huller langs siden, der repræsenterede MJ's højeste score nogensinde. Tinker Hatfield trak på det hele, så han kunne skabe en sko, der kunne tjene som en biografi for en atlet af MJ's kaliber – og AJ 20 indfrier alle forventninger.