Efter 20 år på skoscenen havde Michael Jordan og Jordan Brand i 2005 opnået, hvad ingen andre brands havde opnået før. De havde inspireret millioner af spillere verden over, opbygget et blivende eftermæle og givet sportsverdenen en ny standard for storhed. En præstation af den størrelse krævede en speciel sko. For at mindes to nyskabende årtier tog Jordan fat i sin legendariske samarbejdspartner, Tinker Hatfield, og pustede nyt liv i deres samarbejde, der havde skabt – og genskabt – den moderne sneakerscene.