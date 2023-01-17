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Sidst opdateret: 17. januar 2023
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Air Jordan 2

Oprindelig lancering (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/RØD)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4361)

Air Jordan 2

Oprindelig lancering (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/RØD)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4361)

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Historien om Air Jordan 2, Få SNKRS-appen

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Jordan sigter højt

Jordans anden generation af sko indledte en ny æra inden for fodtøj. Air Jordan 2 kom i kølvandet på Jordans indtog i sporten, men var den første i sin egen ret, da den for første gang i sportens historie kombinerede luksuriøs mode med basketball.

From the Vault

Elegance og eksplosivitet

Air Jordan 2 – lavet i Italien, med elegante linjer, indkapslet Air i fuld længde og uden det karakteristiske Swoosh – bragte et nyt niveau af raffinement ind på basketballbanen. Skoen blev designet af Bruce Kilgore, manden bag den ikoniske Air Force 1, og den oprindelige lancering løb fra 1986 til 1987. Legenden lever videre i AJ2 Retro-skoen.

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