Air Jordan 2
Oprindelig lancering (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/RØD)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4361)
Air Jordan 2
Oprindelig lancering (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/RØD)
Oprindelig pris ($100)
Modelkode (4361)
Jordan sigter højt
Jordans anden generation af sko indledte en ny æra inden for fodtøj. Air Jordan 2 kom i kølvandet på Jordans indtog i sporten, men var den første i sin egen ret, da den for første gang i sportens historie kombinerede luksuriøs mode med basketball.
From the Vault
Elegance og eksplosivitet
Air Jordan 2 – lavet i Italien, med elegante linjer, indkapslet Air i fuld længde og uden det karakteristiske Swoosh – bragte et nyt niveau af raffinement ind på basketballbanen. Skoen blev designet af Bruce Kilgore, manden bag den ikoniske Air Force 1, og den oprindelige lancering løb fra 1986 til 1987. Legenden lever videre i AJ2 Retro-skoen.