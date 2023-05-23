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Sidst opdateret: 23. maj 2023
3 minutters læsetid

Air Jordan 19

Oprindelig lancering
(2004)
Designer
(TATE KUERBIS)
Artefakt skaffet fra
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve
(WHITE/CHROME – VARSITY RED)
Oprindelig pris
(165 $)
Modelkode
(307546-101)

Air Jordan 19

Oprindelig lancering (2004)
Designer (TATE KUERBIS)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (WHITE/CHROME – VARSITY RED)
Oprindelig pris (165 $)
Modelkode (307546-101)

Historien om Air Jordan 19, Få SNKRS-appen

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Historien om Air Jordan 19, Få SNKRS-appen

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Jordan slår et slag for fremtiden

Det kan godt være, at Michael Jordan aldrig spillede i et par Air Jordan 19, men designet var inspireret af hans nøjagtige anvisninger og urokkelige performance-standarder. Jordan Brand-teamet ville gerne skubbe til grænserne for mode for at imødekomme generationen, der skulle løfte Jordans arv, og på samme tid var de fast besluttet på at leve op til Jordans performance-standarder. Den var designet til at fremkalde silhuetten af den giftige sorte mamba slange, og Air Jordan 19 repræsenterede et markant skift i fremtidens fodtøj.

From the Vault

Elegant aggression

AJ 19 havde en Tech-Flex-overdel og Zoom Air-stødabsorbering, som gjorde den bemærkelsesværdigt smidig på banen. Den ypperlige performance var kombineret med et karakteristisk aggressivt look – det reptile design gav en suveræn æstetik, der tog trenden med skjulte snørebånd til et nyt niveau af elegance og raffinement.

Colorways

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