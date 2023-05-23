Det kan godt være, at Michael Jordan aldrig spillede i et par Air Jordan 19, men designet var inspireret af hans nøjagtige anvisninger og urokkelige performance-standarder. Jordan Brand-teamet ville gerne skubbe til grænserne for mode for at imødekomme generationen, der skulle løfte Jordans arv, og på samme tid var de fast besluttet på at leve op til Jordans performance-standarder. Den var designet til at fremkalde silhuetten af den giftige sorte mamba slange, og Air Jordan 19 repræsenterede et markant skift i fremtidens fodtøj.