AJ 18 var indbegrebet af royal stil og kom i tre stilrene colorways i førsteklasses materialer som ruskind og læder. Til "Black Royal"-colorwayen medfulgte en børste til det sorte ruskind, en klud til at rense dem og et Air Jordan 18 Driver's Manual-hæfte. Det var disse AJ 18, der blev det sidste par Air Jordans, MJ nogensinde bar på banen, og de afspejlede legendens kompromisløse standard ned til den mindste detalje.