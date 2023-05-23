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Sidst opdateret: 23. maj 2023
3 minutters læsetid

Air Jordan 18

Oprindelig lancering
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Artefakt skaffet fra
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve
(BLACK/SPORT ROYAL)
Oprindelig pris
(175 $)
Modelkode
(305869-041)

Air Jordan 18

Oprindelig lancering (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (BLACK/SPORT ROYAL)
Oprindelig pris (175 $)
Modelkode (305869-041)

Historien om Air Jordan 18, Få SNKRS-appen

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Historien om Air Jordan 18, Få SNKRS-appen

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MJ's sidste hilsen

Den 16. april 2003 startede med et stående bifald i tre minutter, da MJ spillede sin sidste NBA-kamp med Washington Wizards i Philadelphia. Han sluttede med stil iført AJ 18, som var inspireret af forrige udgaver og indfangede omfanget af Jordans utrolige arv. AJ 18 var igen inspireret af italiensk design og luksuriøse sportsvogne og havde elegante linjer inspireret af racerløb, detaljer fra F1-sportsvogne og køresko og sofistikerede sømme som på pæne italienske herresko.

From the Vault

En konge værdig

AJ 18 var indbegrebet af royal stil og kom i tre stilrene colorways i førsteklasses materialer som ruskind og læder. Til "Black Royal"-colorwayen medfulgte en børste til det sorte ruskind, en klud til at rense dem og et Air Jordan 18 Driver's Manual-hæfte. Det var disse AJ 18, der blev det sidste par Air Jordans, MJ nogensinde bar på banen, og de afspejlede legendens kompromisløse standard ned til den mindste detalje.

Colorways

Oprindeligt udgivet: [dato]