I begyndelsen af sæsonen i 2001-2002 var Michael Jordan stadig ved at vende sig til sin rolle som formand for Washington Wizards. For første gang i mere end et årti arbejdede en ny designer på Air Jordan 16 og afspejlede denne overgangsperiode med et aftageligt, magnetisk snørebåndscover. Denne afskærmning gjorde det muligt at tage skoen fra performance på banen til modefænomen på gaden, og den vækkede især opmærksomhed, da Jordan chokerede verden ved at deltage som spiller på banen for Wizards i forsæsonen i 2001.