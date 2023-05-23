Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 16
Oprindelig lancering
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Artefakt skaffet fra
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve
(BLACK/VARSITY RED)
Normalpris
(160 $)
Modelkode
(136059-061)
Air Jordan 16
Oprindelig lancering (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (BLACK/VARSITY RED)
Oprindelig pris (160 $)
Modelkode (136059-061)
Jordan træder på banen
I begyndelsen af sæsonen i 2001-2002 var Michael Jordan stadig ved at vende sig til sin rolle som formand for Washington Wizards. For første gang i mere end et årti arbejdede en ny designer på Air Jordan 16 og afspejlede denne overgangsperiode med et aftageligt, magnetisk snørebåndscover. Denne afskærmning gjorde det muligt at tage skoen fra performance på banen til modefænomen på gaden, og den vækkede især opmærksomhed, da Jordan chokerede verden ved at deltage som spiller på banen for Wizards i forsæsonen i 2001.
From the Vault
Umiskendeligt "hans kongelige Airness"
AJ16's særkende var det iøjnefaldende snørebåndscover, men sneakeren genskabte og opdaterede også nogle af de mest karakteristiske detaljer fra Jordan-kataloget. Med detaljer i laklæder og en halvgennemsigtig sål var skoen forankret i sin ikoniske arv, mens de nye detaljer afspejler Jordans chokerende tilbagevenden til spillet.