Jordan 15 var inspireret af verdens hurtigste bemandede fly til dato og havde en umiskendelig MJ-detalje: Den fremtrædende pløs, som lignede Jordans egen, når han satte af på banen. Selv om han ikke bar dem på banen, så satte Jordan dem sammen med sin nye uniform af jakkesæt, og han blev et forbillede for sofistikeret frækhed, lige som han var i basketball.