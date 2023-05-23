Air Jordan 15
Oprindelig lancering
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve
(FLINT GREY/WHITE)
Oprindelig pris
(150 $)
Modelkode
(136011-101)
Air Jordan 15
Oprindelig lancering (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (FLINT GREY/WHITE)
Oprindelig pris (150 $)
Modelkode (136011-101)
Sagaen fortsætter
Da Michael Jordan omfavnede sit karrierestop, var der ingen tegn på, at Air Jordan-kollektionen ville følge trop. Air Jordan 15 videreførte MJ's arv med en vævet overdel i Kevlar®-aramid-fibre, der var inspireret af et X-15-jagerfly.
From the Vault
Stadig klar til storhed
Jordan 15 var inspireret af verdens hurtigste bemandede fly til dato og havde en umiskendelig MJ-detalje: Den fremtrædende pløs, som lignede Jordans egen, når han satte af på banen. Selv om han ikke bar dem på banen, så satte Jordan dem sammen med sin nye uniform af jakkesæt, og han blev et forbillede for sofistikeret frækhed, lige som han var i basketball.