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Sidst opdateret: 23. maj 2023
2 minutters læsetid

Air Jordan 15

Oprindelig lancering
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve
(FLINT GREY/WHITE)
Oprindelig pris
(150 $)
Modelkode
(136011-101)

Air Jordan 15

Oprindelig lancering (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (FLINT GREY/WHITE)
Oprindelig pris (150 $)
Modelkode (136011-101)

Historien om Air Jordan 15, Få SNKRS-appen

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Historien om Air Jordan 15, Få SNKRS-appen

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Eksklusiv adgang til alle drops og insiderviden fra fællesskabet, som definerer kulturen.

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Sagaen fortsætter

Da Michael Jordan omfavnede sit karrierestop, var der ingen tegn på, at Air Jordan-kollektionen ville følge trop. Air Jordan 15 videreførte MJ's arv med en vævet overdel i Kevlar®-aramid-fibre, der var inspireret af et X-15-jagerfly.

From the Vault

Stadig klar til storhed

Jordan 15 var inspireret af verdens hurtigste bemandede fly til dato og havde en umiskendelig MJ-detalje: Den fremtrædende pløs, som lignede Jordans egen, når han satte af på banen. Selv om han ikke bar dem på banen, så satte Jordan dem sammen med sin nye uniform af jakkesæt, og han blev et forbillede for sofistikeret frækhed, lige som han var i basketball.

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Oprindeligt udgivet: [dato]