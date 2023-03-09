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Sidst opdateret: 9. marts 2023
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Air Jordan-kollektionen

Air Jordan 13

Oprindelig lancering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/VARSITY RED)
Oprindelig pris (150 $)
Modelkode (136002-062)

Air Jordan 13

Oprindelig lancering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/VARSITY RED)
Oprindelig pris (150 $)
Modelkode (136002-062)

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Black Cat viser sine kløer

Michael Jordan fik kælenavnet "Black Cat" for sin uovertrufne blanding af styrke og adræthed, som fik modstanderne til at fokusere på ham, samtidig med at han forvirrede dem. I hele sæsonen 1997-98 udmanøvrerede Jordan konsekvent sine rivaler med sine bemærkelsesværdige færdigheder. Inspireret af panterens rovdyrsinstinkt udnyttede Tinker Hatfield den frygtindgydende kraft til at skabe Air Jordan 13, som havde et utraditionelt holografisk øje og en ydersål, der lignede en panterpote.

From the Vault

Et brud med konventionerne

For at give spillerne følelsen af en kats adræthed indeholdt Air Jordan 13 innovationer som en kulfiberplade og Zoom Air. AJ 13 blev lanceret som OG syv gange, da MJ nærmede sig sin første pensionistæra som mester. Skoen blev udgivet i en retroudgave i 2004 med nye, eksklusive colorways i high og low top-versioner til mænd og kvinder – og igen i 2006, 2011, 2013, 2014 og 2015. De fortsatte også Jordans mangeårige samarbejde med Spike Lee, og i filmen He Got Game bærer Jake Shuttlesworth, spillet af Denzel Washington, Lees 1998. Dette gav retroskoen fra 2013 kaldenavnet "Black Toe".

Colorways

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