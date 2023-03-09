Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 13
Oprindelig lancering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/VARSITY RED)
Oprindelig pris (150 $)
Modelkode (136002-062)
Air Jordan 13
Oprindelig lancering (1997)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (SORT/VARSITY RED)
Oprindelig pris (150 $)
Modelkode (136002-062)
Black Cat viser sine kløer
Michael Jordan fik kælenavnet "Black Cat" for sin uovertrufne blanding af styrke og adræthed, som fik modstanderne til at fokusere på ham, samtidig med at han forvirrede dem. I hele sæsonen 1997-98 udmanøvrerede Jordan konsekvent sine rivaler med sine bemærkelsesværdige færdigheder. Inspireret af panterens rovdyrsinstinkt udnyttede Tinker Hatfield den frygtindgydende kraft til at skabe Air Jordan 13, som havde et utraditionelt holografisk øje og en ydersål, der lignede en panterpote.
From the Vault
Et brud med konventionerne
For at give spillerne følelsen af