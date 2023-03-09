For at give spillerne følelsen af en kats adræthed indeholdt Air Jordan 13 innovationer som en kulfiberplade og Zoom Air. AJ 13 blev lanceret som OG syv gange, da MJ nærmede sig sin første pensionistæra som mester. Skoen blev udgivet i en retroudgave i 2004 med nye, eksklusive colorways i high og low top-versioner til mænd og kvinder – og igen i 2006, 2011, 2013, 2014 og 2015. De fortsatte også Jordans mangeårige samarbejde med Spike Lee, og i filmen He Got Game bærer Jake Shuttlesworth, spillet af Denzel Washington, Lees 1998. Dette gav retroskoen fra 2013 kaldenavnet "Black Toe".



