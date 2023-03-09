Air Jordan-kollektionen
Air Jordan 10
Oprindelig lancering (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/SORT – LIGHT STEEL GREY)
Oprindelig pris (125 $)
Modelkode (130209-101)
Air Jordan 10
Oprindelig lancering (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefakt skaffet fra (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farve (HVID/SORT – LIGHT STEEL GREY)
Oprindelig pris (125 $)
Modelkode (130209-101)
Vender stærkt tilbage
Selv ikke Michael Jordans største fans vidste, at Michael i slutningen af 90'erne var ivrig efter at vise, at han endnu ikke var færdig. Selvom Air Jordan 10 blev designet, mens han var væk fra spillet, kom MJ's tilbagevenden i sæsonen 1994-95 lige i tide til, at han kunne fremvise skoen på banen – med hans midlertidige nummer 45 trykt på siden.
From the Vault
En hyldest tager en drejning
AJ 10 blev oprindeligt designet som en hyldestsko og havde Air-stødabsorbering i fuld længde i mellemsålen og bøjelige riller for at give greb på ydersålen. Ligesom de foregående sko gav innovationen i AJ 10 overlegen præstation på banen. Michael Jordan beviste det med en storsejr på 55 point i den første kamp, efter han var vendt tilbage, i New York City den 28. marts 1995 – den berygtede "double nickel"-kamp.