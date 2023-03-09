Selv ikke Michael Jordans største fans vidste, at Michael i slutningen af 90'erne var ivrig efter at vise, at han endnu ikke var færdig. Selvom Air Jordan 10 blev designet, mens han var væk fra spillet, kom MJ's tilbagevenden i sæsonen 1994-95 lige i tide til, at han kunne fremvise skoen på banen – med hans midlertidige nummer 45 trykt på siden.