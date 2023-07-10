Grace Geyoro: Perfect Aim

Sidst opdateret: 10. juli 2023
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Midtbanemesteren
Hun er en kriger på banen, der sætter tempoet som en ægte midtbanemester. Når Grace Geyoro har bolden kan alt ske. Læs mere om det franske powerhouse.
Bevæg dig som Grace
Phantom Luna, der er bygget til hurtige, adrætte cuts, lader Grace Geyoro forblive i øjeblikket og tage kontrol på midtbanen med hendes signaturblanding af kreativitet og styrke. Hvad kan den gøre for dig?
"Som midtbanespiller elsker jeg at lave setups til mine holdkammerater. Jeg elsker også at sætte mig selv op til at lave mål, fordele og lade spillet glide så problemfrit som muligt."
Grace Geyoro
Frankrigs kvindefodboldlandshold
Allez Les Bleus!
Tid til at Les Bleues indtager scenen! Hep på Grace og hendes hold i Frankrigs landsholdssæt 2023.
Få gang i hele kroppen
I denne styrketræning anført af Grace Geyoro og træner Edwige Ahonto får du trænet hele kroppen med fokus på armene. Den er tilgængelig nu i Nike Training Club-appen.