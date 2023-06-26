Les Hijabeuses: Founé Diawara om at kæmpe mod fordomme

Efter at have trænet i et år med sit hold ankom hun til fodboldbanen, klar til at spille sin første rigtige kamp. Men da hun trådte ind på banen, stoppede dommeren hende.



Du må ikke bære hijab, sagde dommeren. Det er ikke tilladt.



Founés hjerte sank. Hendes hijab var et vigtigt symbol på hendes muslimske tro og en del af hendes identitet. Hun kunne ikke tage den af for at spille. Founé tilbragte kampen på bænken. Hun følte sig trist og vred.



"Jeg ville bare spille", sagde hun. "Jeg ønskede bare at tilføre mit hold noget".



I stedet for at synke ned i sin tristhed, gav Founé sine naturlige ledelsesevner frit løb. Hun hørte om en kampagne rettet mod at stoppe diskrimination i kvindesporten og greb chancen for at blive en del af den.