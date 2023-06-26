Les Hijabeuses: Founé Diawara om at kæmpe mod fordomme

Historier udvalgt af Rebel Girls
Founé Diawara
Under sin opvækst følte Founé Diawara sig som en outsider på grund af sin kulturelle identitet. En dag ændrede hendes opfattelse sig til det bedre – se, hvordan en viral kampagne på de sociale medier førte til, at hun gik med ind i ledelsen af et fodboldfællesskab for kvinder.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, franskmand. Født: 4. oktober 1999. Illustration af Lauwaart.
Som den næstældste af syv søskende blev Founé født til at være en leder. Hendes nysgerrige natur gjorde hende til en fremragende rollemodel for hendes yngre søskende. Hun lærte altid nye ting – og tit mange ting på samme tid! I 2014 inspirerede VM i fodbold for kvinder hende til at få sig en ny hobby: fodbold.
Da hun var 14 kom hun med i en fodboldklub for første gang. Det begejstrede hende at være en del af et hold! Hver en bevægelse – at drible ned af banen, at spille holdkammeraterne og at banke bolden ind i netmaskerne – føltes som en smuk, koreograferet dans for hende.
"Vi ønsker, at kvinder skal kunne have alle disse identiteter".
Efter at have trænet i et år med sit hold ankom hun til fodboldbanen, klar til at spille sin første rigtige kamp. Men da hun trådte ind på banen, stoppede dommeren hende.
Du må ikke bære hijab, sagde dommeren. Det er ikke tilladt.
Founés hjerte sank. Hendes hijab var et vigtigt symbol på hendes muslimske tro og en del af hendes identitet. Hun kunne ikke tage den af for at spille. Founé tilbragte kampen på bænken. Hun følte sig trist og vred.
"Jeg ville bare spille", sagde hun. "Jeg ønskede bare at tilføre mit hold noget".
I stedet for at synke ned i sin tristhed, gav Founé sine naturlige ledelsesevner frit løb. Hun hørte om en kampagne rettet mod at stoppe diskrimination i kvindesporten og greb chancen for at blive en del af den.
Bevægelsen begyndte med en Instagram-video om Frankrigs forbud mod at bære hijab i fodbold. Founé så til, mens kommentarerne fra hele landet skyllede ind. Kvinder delte deres egne historier om diskrimination og om, hvordan forbuddet tvang dem væk fra sporten.
Founé fortsatte sin kamp for sagen ved at træde ind i ledelsen af Les Hijabeuses, et fodboldfællesskab, hvor kvinder er velkomne til at bære deres hijabber. Founé veksler sin træning med et universitetsstudie i menneskerettigheder. Hun arbejder hen imod en fremtid, hvor kvinder aldrig skal ofre en del af deres identitet for at gøre det, de elsker.