Emma Raducanu: Drop det perfekte

Emma Raducanu: Slip idéen om perfektion
Atleter*
For at kunne være den bedst mulige tennisspiller er Emma Randucanu i gang med at lære, at perfektion ikke findes.
Når man er på verdenstoppen, kan det føles, som om der ikke er plads til at begå fejl. Men Emma Raducanu ved, at det perfekte ikke findes; for at kunne udvikle sig er man nødt til at give slip og springe ud i det ukendte.
I forbindelse med vores nyeste "Hvad arbejder du på?"-film mødtes vi med Bromleys dygtigste professionelle tennisspiller, Emma Raducanu. Hun tog os med hen på den første tennisbane, hun spillede på, og fortalte os om sit første minde om at ville være den bedste. "Jeg var en rigtig lille perfektionist. Jeg blev skruptosset, hvis jeg ikke satte bolden det rigtige sted."
Men der er sket meget siden da, og hun har lært, at perfektion ikke er et mål. Udviklingsrejsen kommer med mange opture og nedture – sådan fungerer det bare i jagten på at opnå sine mål. "Denne (perfektionistiske) indstilling har hjulpet mig med at opnå de resultater, jeg har ... (men) at lære at give slip har hjulpet mig med at komme i kontak den Emma, som jeg gerne vil være, og den Emma, som jeg er lige nu."
Hun vandt sin første majortitel i tennis som 18-årig og blev den næstyngste spiller til nogensinde at vinde US Open. "Efter at jeg havde vundet, forventede alle, at jeg skulle vinde alle de turneringer, jeg deltog i fremover." Men Emma ved, at der ikke findes garantier, når det drejer sig om sport: "Jeg synes, det er en anelse urealistisk, for perfektion findes ganske enkelt ikke."
Vi har alle oplevet de tidspunkter, hvor vi føler os presset til at være den bedste til noget, uanset om det gælder sport, skole, eller hvad man nu arbejder sig hen imod. Men at slippe idéen om perfektion betyder at være okay med at begå fejl og have selvtilliden til at tage risici – på og uden for banen. For den bedste måde at lære på er ved at springe ud i det. "Hvis du altid er perfekt og ser godt ud, så presser du ikke dig selv eller prøver ting, du ikke kan endnu, som ellers vil udvikle dig."
Vi er på en rejse. Og for Emma står rejsen klar – hun arbejder hårdt på at fokusere på fremskridt frem for perfektion. "Når jeg giver slip på perfektionen, giver det mit spil kant og hjælper mig til at nyde den rejse, jeg er på," siger hun.
Se, hvordan Emma presser sig selv til at slippe det perfekte i filmen "Hvad arbejder du på?" Og opdag andre historier fra Nike-atleter*, som kan inspirere dig.