Emma Raducanu: Drop det perfekte

Når man er på verdenstoppen, kan det føles, som om der ikke er plads til at begå fejl. Men Emma Raducanu ved, at det perfekte ikke findes; for at kunne udvikle sig er man nødt til at give slip og springe ud i det ukendte.



I forbindelse med vores nyeste "Hvad arbejder du på?"-film mødtes vi med Bromleys dygtigste professionelle tennisspiller, Emma Raducanu. Hun tog os med hen på den første tennisbane, hun spillede på, og fortalte os om sit første minde om at ville være den bedste. "Jeg var en rigtig lille perfektionist. Jeg blev skruptosset, hvis jeg ikke satte bolden det rigtige sted."



Men der er sket meget siden da, og hun har lært, at perfektion ikke er et mål. Udviklingsrejsen kommer med mange opture og nedture – sådan fungerer det bare i jagten på at opnå sine mål. "Denne (perfektionistiske) indstilling har hjulpet mig med at opnå de resultater, jeg har ... (men) at lære at give slip har hjulpet mig med at komme i kontak den Emma, som jeg gerne vil være, og den Emma, som jeg er lige nu."