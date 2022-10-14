Historier udvalgt af Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Ellen Ramasedi har altid været på farten, og hun vidste, at hun kunne opnå alt, hvad hun satte sig for. Læs om, hvordan hendes kærlighed til længdespring, dans og kurvebold nu inspirerer hende til at hjælpe piger i hele verden med at blive engageret i sport.
Ellen Ramasedi. Sportstec, sydafrikaner. Født: 16. februar 1989. Illustrationer af Cecilia Puglesi.
Da Ellen var barn, kunne hun ikke sidde stille. Hun spillede kurvebold, tog dansetimer og øvede sig på længdespring. Ellen bevægede sig altid, og i skolen var idræt hendes yndlingsfag.
I lang tid troede Ellen, at hun en dag måtte give op på sine dage på den støvede længdespringsbane, og at hun måtte bytte sine vidunderlige, anstrengende timer i dansestudiet ud med en mere traditionel karriere, fx som revisor. Men som hun blev ældre, forestillede hun sig, hvordan hun kunne fortsætte med sin passion, efter hun færdiggjorde skolen. Hvad kunne hun blive? Professionel atlet? Dommer? Sportsjournalist?
"Dette er dig. Du kan blive til hvad som helst, du sætter dig for".
En dag under en lokal kurveboldkamp fik Ellen en god idé. Jeg kunne hjælpe andre piger med at lære at elske sport, ligeså meget som jeg selv gør!"
Ellen vidste, at masser af piger var nervøse omkring sport. De var bekymrede for, at de ikke var gode nok til at spille. Ellen var sikker på, at hun kunne hjælpe med at give piger selvtillid igennem sport. Hun besluttede at blive kurveboldtræner i lokalmiljøet.
Under deres kampe heppede Ellen på sine piger fra sidelinjen.
"Godt grebet! God aflevering!" , sagde hun, når hendes atleter fulgte de faste regler i kurvebold, spurtede over banen, stoppede op, når de fik bolden, og sigtede omhyggeligt for at score det næste point i kampen.
Med tiden opdagede flere og flere piger, at de var gode til sport, ligesom deres Coach Ellen. Ellen ønskede ikke, at hendes vigtige arbejde skulle stoppe. Derfor tilsluttede hun sig Sportstec – en velgørenhedsorganisation, der støtter kvindelige atleter. Ellen arbejder nu sammen med undervisere om at skabe sportsprogrammer, der hjælper piger med at trives.
Hver dag er hun stolt af sit arbejde og stolt af sig selv for at opbygge sit liv omkring sit kald i livet.