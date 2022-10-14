En dag under en lokal kurveboldkamp fik Ellen en god idé. Jeg kunne hjælpe andre piger med at lære at elske sport, ligeså meget som jeg selv gør!"



Ellen vidste, at masser af piger var nervøse omkring sport. De var bekymrede for, at de ikke var gode nok til at spille. Ellen var sikker på, at hun kunne hjælpe med at give piger selvtillid igennem sport. Hun besluttede at blive kurveboldtræner i lokalmiljøet.



Under deres kampe heppede Ellen på sine piger fra sidelinjen.



"Godt grebet! God aflevering!" , sagde hun, når hendes atleter fulgte de faste regler i kurvebold, spurtede over banen, stoppede op, når de fik bolden, og sigtede omhyggeligt for at score det næste point i kampen.