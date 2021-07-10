Den bedste dag nogensinde

Vores nyeste film, Best Day Ever, handler om alt det, der sker, når du gentænker, hvad der er muligt.

Vi tror på, at hver dag er en mulighed for at komme ud og bevæge sig. Som Nike Member får du adgang til alle mulige nye måder at opdage og komme i kontakt med sport på. Uanset om det er træning med høj intensitet eller en afslappet vandretur sammen med andre, kan du søge efter online eller personlige måder at bevæge dig på og komme i kontakt med andre i dit område.