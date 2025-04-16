Nike Teens: Bryd reglerne

✅ Start med det uventede: Find en yndlingsdel eller to, og opbyg dit look omkring dem. Tænk på opsigtsvækkende solbriller, sneakers eller et stykke tøj i en markant farve.

✅ Skab din stil: Vælg pieces, der støtter dig i dine mål, uanset hvordan du bevæger dig, mix det hele, og skil dig ud. Brug lag som Nike Pro-shorts, langærmede trøjer og tanktoppe og en plisseret Nike Sportswear-nederdel. Det handler om at føle sig støttet, men samtidig at være kreativ.

✅ Tilføj noget: Troede du, at du var færdig? Tag det et skridt videre. Tilføj en hat eller et hårbånd for at gøre looket til dit helt eget.