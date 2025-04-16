Nike Teens: Bryd reglerne

Bryd reglerne
Nike Teens
Det handler ikke om at blende ind, men om at vække opsigt. Så genskriv reglerne. Vær kreativ med lag, bland forskellige farver, og skab en markant stil med tilbehør. Når du bryder reglerne, handler det ikke om at være én ting – det handler om at være det hele. Sprinter og golfspiller. Danser og kickbokser. Basketballspiller og svømmer. Hvorfor vælge én, når du kan være dem alle? Sport og stil kender ingen grænser.
Slip din kreativitet løs
✅ Start med det uventede: Find en yndlingsdel eller to, og opbyg dit look omkring dem. Tænk på opsigtsvækkende solbriller, sneakers eller et stykke tøj i en markant farve.
✅ Skab din stil: Vælg pieces, der støtter dig i dine mål, uanset hvordan du bevæger dig, mix det hele, og skil dig ud. Brug lag som Nike Pro-shorts, langærmede trøjer og tanktoppe og en plisseret Nike Sportswear-nederdel. Det handler om at føle sig støttet, men samtidig at være kreativ.
✅ Tilføj noget: Troede du, at du var færdig? Tag det et skridt videre. Tilføj en hat eller et hårbånd for at gøre looket til dit helt eget.
"Jeg elsker at bryde reglerne og tænke ud af boksen med min stil."
Kamia
Danser, løber og tennisspiller
Make it yours
Bevæg dig, som du vil. Klæd dig, som du har lyst. Og gør alle steder til din catwalk. Kombiner funktionalitet og mode med pieces som en Nike Dri-FIT-jakke med rynkede ærmer og vævede Nike-bukser med mellemhøj talje. Skab et look, der kan følge med, uanset om du er på farten, slapper af eller bare får klaret dagens gøremål.