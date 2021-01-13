Bowls med chiafrø og bær
Træning
Af Nike Training
En perfekt og hurtig vegansk power-morgenmad
Hold det simpelt og lækkert til hverdag, og start dagen med superfood, der er let at variere. Denne nemme opskrift fyldt med energi og næringsstoffer er klar til at opkvikke dig.
Chiafrø er små, men kraftfulde, og er en beskeden superfood, som er fyldt med næringsstoffer, der hjælper dig med energi på din løbetur eller genoplader dig efter styrketræning. Lav en stor portion af disse veganske bowls med chiafrø, bær og naturlige sødestoffer, så du har portioner fra mandag til fredag, og du vinder 15 minutter mere hver morgen.
Fantastiske ingredienser (og hvorfor du vil elske dem)
- Chiafrø giver mættende fibre.
Chiafrø kan absorbere op til ti gange deres vægt i væske ved at blive til en geleagtig tekstur, ligesom små tapiokaperler, takket være deres høje fiberindhold. Udover at give dig vedvarende energi, som holder dig mæt længere, er chiafrø også fyldt med hjertevenlige omega-3-fedtsyrer og indeholder alle ni essentielle aminosyrer, hvilket gør dem til en næringsrig kilde til plantebaseret protein.
- Macadamianødder er fyldt med sundt fedt.
Macadamianødder giver en smule mere enkeltumættet fedt (den gode slags, der hjælper dit hjerte og kolesterol) end andre nødder. I denne opskrift hjælper de med at booste mæthedsfornemmelsen og tilføjer en lækker crunch uden tilføjelse af granola, som kan have højt sukkerindhold.
Nyttige tips til nem tilberedning
- Køb frosne bær.
Lav et lager med frosne hindbær, blåbær og brombær, så du altid er forberedt, også selvom du ikke har friske bær. Put bærrene ovenpå chiablandingen, aftenen før du vil nyde en bowl, så de kan tø op i køleskabet. Optøet frossen frugt bør bruges indenfor to dage.
- Nedfrys ekstra portioner.
Vil du ikke spise det samme hele ugen? Fordel din chiablanding i små portionskrukker eller andre glasbeholdere, og frys dem ned. Stil en eller flere i køleskabet natten over, når du vil tø dem op.
Vil du gerne variere retten? Her er nogle ideer:
- Lav det til overnight oats.
Hvis du er meget sulten efter træning eller planlægger en lang udholdenhedssession og har brug for noget mere fast, kan du tilføje fin- eller grovvalsede havregryn. De ekstra kulhydrater vil genopfylde dine glykogendepoter, hvilket chiafrø alene har for få kulhydrater til at gøre. For at lave overnight oats skal du anvende et 2:1 forhold af væske til havregryn for at få den rette konsistens. Du kan bruge 75 g havregryn, 30 ml chiafrø og 240 ml mælk, plus sødestof og salt. Vær opmærksom på, at dette ikke er oveni ingredienserne nedenfor.
- Leg med smagen.
Da chiafrø stort set er smagløse, kan du eksperimentere med væske og andet tilbehør for at give smag. Kokosmælk og mango giver en tropisk stemning, mens nøddesmør passer godt til blandede bær. Krydderier som kanel, muskatnød og nellike tilføjer kvalitet uden kalorier. Sæsonprægede frugter og forskellige nødder giver også en mere robust række af vitaminer og næringsstoffer, så vær ikke bange for at eksperimentere med, hvad end du har i dit køleskab og i skabet.
- Skift sødestof.
Hvis du ikke kan lide ahornsirup, kan du bruge andre naturlige sødestoffer som Medjool-dadler, som indeholder mættende fibre og kan blendes til en pesto eller sirup, kokossukker eller honning, som indeholder antioxidanter og præbiotika, der giver næring til de gode tarmbakterier.
Fremgangsmåde: Bowls med chiafrø og bær
Portioner: 5
Forberedelsestid: 2 timer og 5 minutter
Tid i alt: 2 timer og 5 minutter
Ingredienser
75 g chiafrø
480 ml usødet vanillemandelmælk
30 ml ahornsirup
En knivspids havsalt
75 g rå macadamianødder, hakkede
300 g blandede bær
Fremgangsmåde
- Bland chiafrø, mandelmælk, ahornsirup og havsalt sammen i en mellemstor skål. Opbevar i køleskabet, indtil massen er klæbrig, omkring 2 timer.
- Fordel chiabuddingen, bærrene og macadamianødderne i fem glaskrukker eller andre beholdere med ingredienserne i lag. Læg låg på, og opbevar i køleskabet i op til fem dage – åbn så, og nyd dem, når du vil.