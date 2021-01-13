Bowls med chiafrø og bær

Hold det simpelt og lækkert til hverdag, og start dagen med superfood, der er let at variere. Denne nemme opskrift fyldt med energi og næringsstoffer er klar til at opkvikke dig.



Chiafrø er små, men kraftfulde, og er en beskeden superfood, som er fyldt med næringsstoffer, der hjælper dig med energi på din løbetur eller genoplader dig efter styrketræning. Lav en stor portion af disse veganske bowls med chiafrø, bær og naturlige sødestoffer, så du har portioner fra mandag til fredag, og du vinder 15 minutter mere hver morgen.