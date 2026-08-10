BGirl India: Et brev til mit ældre jeg

Et brev til mit ældre jeg
Afsnit 1: B-Girl India
Den fremtidige India! 🫶
Hvordan har vi det?
Der er så mange ting, jeg gerne vil spørge om. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte.
Men det vigtigste ... Hvordan føltes det at repræsentere Nederlandene?! Elskede vi hvert eneste sekund af det?
Og rejser vi så meget, som vi altid har drømt om? Måske er vi til en breaking-konkurrence et fantastisk sted, mens vi læser det her ...
Uanset hvor vi er, og hvorfor vi er der, så ved jeg én ting med sikkerhed: Vores familie og venner er der også (eller i det mindste kun være en Instagram-besked væk).
Breaking er vores passion, men det er ikke hele vores liv, og det elsker jeg. Det er en prioritet at være nærværende både for os selv og for de personer, vi elsker. Det må aldrig ændre sig.
Jeg ved, at det er hårdt nogle gange: Arbejdet hober sig op, træningen bliver sindssyg travl, og det kan være nedslående at tabe en konkurrence. Når det hober sig op, er det en stor mundfuld.
Hvis du har brug for at høre det lige nu: Bliv ved.
Vi har overvundet så mange forhindringer allerede. Og vi er vokset med hver af dem. Hvert nederlag gør os til en bedre breaker, fordi vi tillader os selv at mærke tristheden (virkelig at mærke den), og så rejser vi os igen og går endnu hårdere til den.
Jeg ved, at det er hårdt nogle gange: Arbejdet hober sig op, træningen bliver sindssyg travl, og det kan være nedslående at tabe en konkurrence. Når det hober sig op, er det en stor mundfuld.
Hvis du har brug for at høre det lige nu: Bliv ved.
Vi har overvundet så mange forhindringer allerede. Og vi er vokset med hver af dem. Hvert nederlag gør os til en bedre breaker, fordi vi tillader os selv at mærke tristheden (virkelig at mærke den), og så rejser vi os igen og går endnu hårdere til den.
Husk at holde fast i vores tro på, at sejr handler om mere end at vinde. Du skal selvfølgelig sætte et stort mål, men husk at fejre hvert skridt på vejen, uanset hvor lille det er. Bliv ved med at have det sjovt i det kaos, det er at finde ud af det hele. Bliv ved med at gøre det, fordi det gør os glade, mere end noget andet. ❤️
Gå altid efter at sejre. På den måde stopper vi aldrig med at vinde.
Jeg kan ikke vente med at se, hvad det næste skridt er for os.
Dit yngre jeg
B-Girl India x