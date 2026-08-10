BGirl India: Et brev til mit ældre jeg

Husk at holde fast i vores tro på, at sejr handler om mere end at vinde. Du skal selvfølgelig sætte et stort mål, men husk at fejre hvert skridt på vejen, uanset hvor lille det er. Bliv ved med at have det sjovt i det kaos, det er at finde ud af det hele. Bliv ved med at gøre det, fordi det gør os glade, mere end noget andet. ❤️



Gå altid efter at sejre. På den måde stopper vi aldrig med at vinde.



Jeg kan ikke vente med at se, hvad det næste skridt er for os.



Dit yngre jeg

B-Girl India x



