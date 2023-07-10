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Sidst opdateret: 10. juli 2023
2 minutters læsetid

Get Ada Her Way

Når du ser den power-fletning, er det tid til at spænde sikkerhedsselen og get Ada her way! Hold dig opdateret om Norges Ada Hegerberg, mens hun forsøger at føre sit hold tilbage til dets historiske højder.

"Vores land har en rig historie inden for kvindefodbold, og det er tid til at få skrevet et nyt kapitel til den historie."

Ada Hegerberg: Get Ada Her Way

Ada Hegerberg
Norges kvindefodboldlandshold

Ada Hegerberg: Get Ada Her Way

A Tradition of Excellence

Norges landsholdstrøjer er en kraft i sig selv. Vis din støtte til Ada og Norge i ikonisk rød og Bold Blue.

"Det giver mig et ekstremt kick at trække i denne trøje. Vi repræsenterer ikke kun værdierne i vores land, men også en helt ny generation."

Ada Hegerberg: Get Ada Her Way

Ada Hegerberg
Norges kvindefodboldlandshold

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Ada Hegerberg
Norges kvindefodboldlandshold

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