Ada Hegerberg: Get Ada Her Way

Sidst opdateret: 10. juli 2023
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Get Ada Her Way
Når du ser den power-fletning, er det tid til at spænde sikkerhedsselen og get Ada her way! Hold dig opdateret om Norges Ada Hegerberg, mens hun forsøger at føre sit hold tilbage til dets historiske højder.
"Vores land har en rig historie inden for kvindefodbold, og det er tid til at få skrevet et nyt kapitel til den historie."
Ada Hegerberg
Norges kvindefodboldlandshold
A Tradition of Excellence
Norges landsholdstrøjer er en kraft i sig selv. Vis din støtte til Ada og Norge i ikonisk rød og Bold Blue.