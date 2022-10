CHF 134.95

La scarpa ideale per le tue scorribande. Ispirato alla colorway della prima edizione di Air Max 1 Trainer, il modello SB Dunk Low "Chlorophyll" rimane fedele alle origini. La punta bianca traforata e lo strato inferiore ricordano la tomaia di Air Max 1 Trainer, mentre gli strati esterni in morbido suede nero e grigio e l'intersuola bianca completano il look. Se ciò che vuoi è l'avventura senza rinunciare al comfort, l'unità Zoom Air nel tallone e la linguetta imbottita offrono una calzata comoda e perfetta per lo skate.

SKU: BQ6817-011