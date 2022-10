CHF 149.95

Paul Rodriguez è una leggenda dello skateboard, per cui è naturale che si leghi a un'iconica silhouette SB per rendere omaggio alle sue radici. Ispirata alle origini messicane di PRod, questa Dunk presenta vivaci sfumature di rosso e verde. La grafica a tema, dalla targhetta sulla linguetta all'intersuola, mostra la passione di Paul per la boxe. Sulla placchetta decorata, infine, si trovano numeri romani e pietre incastonate che celebrano del 15° anniversario di collaborazione tra Rodriguez e il brand.