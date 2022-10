CHF 144.95

Ti presentiamo SB "Duck" High... no, non è un errore di battitura. Realizzato in collaborazione con Concepts questo modello utilizza texture grintose e dettagli scintillanti per creare una colorway che riproduce l'aspetto di un germano reale maschio. La morbida pelle sull'inserto laterale è testurizzata per assomigliare a un manto di piume, mentre il materiale vicino al tallone riproduce la morbidezza delle piume d'oca. Inoltre, la pelle iridescente sulla linguetta e sullo Swoosh ricorda la testa e le piume colorate di un germano reale. Il branding di Concepts è situato all'interno della scarpa, con una scenografica stampa in stile toile sulla suola interna e sul collare. Prendi il tuo paio prima che questa particolare edizione da collezione prenda il volo e scompaia all'orizzonte.