CHF 209.95

Overbreak offre uno stile sorprendente e un comfort inimitabile fondendo l'estetica sportiva di Blue Ribbon Sports al design ultramoderno di OverReact. Questa edizione speciale dell'innovativa silhouette nasce dalla collaborazione con Jun Takahashi e la sua etichetta UNDERCOVER che sviluppa i concetti alla base della collezione SS21.



Il design esplora le interazioni tra movimenti fluidi ed elementi stabili. La tomaia in tessuto è abbinata a strati esterni in suede e sottocchielli Kurim, mentre le rose ricamate e il brand UNDERCOVER mettono in risalto l'immensa qualità artigianale della scarpa.