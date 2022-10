Prova un'esperienza sensoriale come nessun'altra. Influenzata dalla forma delle giacche imbottite, la nuova Offline Pack presenta cuciture a vista, un esclusivo sistema di allacciatura per una calzata personalizzata e un design morbido e avvolgente. Il battistrada in gomma aggiunge trazione e resistenza, mentre il collare imbottito a taglio basso dona a Offline Pack un look d'impatto.

SKU: CT3290-002