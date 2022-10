Siamo contro la fatica e a favore del gioco, ed è per questo che abbiamo creato Nike Spark Flyknit. Grazie a un'intersuola multistrato (schiuma rigida, piatto suola in plastica e schiuma morbida), riduce la flessione dell'avampiede per offrirti un'energia sempre ideale. La tomaia in Flyknit a doppio strato dal design accattivante è ariosa, offre supporto ed è facile da abbinare, mentre il design scolpito ti consente di vedere la tecnologia che sta dietro al comfort. Se qualcuno ti sfida ad andare avanti, allaccia le scarpe e accetta.

SKU: DD1901-001