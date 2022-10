CHF 209.95

Per Chris Gibbs, titolare di UNION LA, la cultura del basket confluisce direttamente nello streetwear. È naturale, quindi, che l'ultima collaborazione Jordan x UNION segua questa convinzione. La collezione incarna il sentimento e l'emozione di Jordan oltre il campo, continuando a catturare una visione olistica della fine degli anni '80 e dei primi '90, definiti dalla pubblicità, dalla musica, dallo street style e anche da alcuni magici momenti di competizione.



Gibbs guida una collezione che evidenzia la fabbricazione e i materiali. "L'idea era quella di combinare suede e mesh, quindi abbiamo lavorato duramente per trovare i materiali giusti," dice Gibbs. "Per il suede, volevamo qualcosa di molto spesso ma morbido. Per il mesh, abbiamo scelto una versione old school come quella delle sneakers OG degli anni '80". Gibbs è un appassionato della geometria della suola di Delta, e il design di UNION utilizza gli stessi materiali e colori della Air Jordan 4 della collezione per far risaltare la silhouette futuristica in modo perfetto. Il risultato è una versione innovativa della nuova Delta Mid, che esplora nuovi orizzonti.