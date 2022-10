Air Force 1 e CLOT possono vantare entrambe una forte influenza sulla cultura sneaker globale. Nel 2009, questa silhouette classica ha voluto ispirarsi alla seta, materiale che metteva in collegamento l'Oriente con l'Occidente: è così che è nata Air Force 1 "1World" Nike x CLOT. Per dare il giusto risalto alla sua speciale tomaia in pelle nera con motivi in seta incisa al laser, questa sneaker presentava uno strato secondario in seta che era possibile rimuovere per mostrare la pelle sottostante. Contenuta in un'iconica confezione regalo ispirata al Capodanno cinese, con questa silhouette i due brand rendevano ancora una volta omaggio alla cultura orientale tradizionale.