CHF 144.95

Prima di diventare un'icona streetwear e un must-have per lo skateboard, Dunk ha iniziato il suo viaggio sui parquet dei college americani. Il design salì sulla cresta dell'onda nel 1985, quando debuttò assieme ad altri prodotti in colori coordinati per i programmi universitari. Ora, una selezione di questi celebri colori delle squadre è tornata per rendere omaggio al 35° anniversario del modello. Questa edizione unisce una tomaia in pelle bianca neutra a strati in Orange Blaze. Non lasciarti sfuggire questa elegante versione di una silhouette senza tempo e fai tuo un pezzo di storia delle sneakers.