CHF 144.95

Ultimamente, Dunk si è fatta alfiere di molte cause e questa versione eclettica non è da meno. Gli elementi visivi a contrasto rendono omaggio ai materiali resistenti e al loro ruolo nella lunga storia di innovazioni di Nike. Le grafiche richiamano il precursore del brand, Blue Ribbon Sports, e i sacchi industriali per il riso e per il caffè, riutilizzati nei mercati cittadini nei modi più disparati.

Sulla linguetta, un piccolo scomparto con zip ricorda le borse della spesa riutilizzabili, mentre la targhetta reinventata somiglia a una tabella nutrizionale. Infine, la borsa per la spesa abbinata rende omaggio con un semplice encomio: "Grazie per il tuo interesse!".