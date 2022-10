CHF 234.95

Dopo aver fatto un'apparizione sulle passerelle di New York all'inizio dell'anno, questa collaborazione con l'etichetta della moda di Tokyo AMBUSH è finalmente pronta per il lancio. In qualità di prima designer donna a collaborare con Nike e con la National Basketball Association (NBA), la fondatrice di AMBUSH® Yoon Ahn offre una creazione vivace definita da esclusivi dettagli con doppio logo e un'estetica ispirata al basket.



In omaggio alla cultura motoristica giapponese, le proporzioni originali di Dunk vengono reinventate, con Swoosh che si estendono oltre il tallone come a ricordare il tubo di scarico di una moto. "Mi sono chiesta come fare affinché la scarpa sembrasse quasi in movimento", afferma Ahn. L'imponente controtacco sfoggia il logo stampato a impressione sul retro della scarpa, mentre la targhetta sulla linguetta e il sottopiede con entrambi i brand donano un tocco di raffinatezza.