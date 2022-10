Il 2000 si è confermato un anno d'oro per le scarpe da donna. Ripercorrendolo, questo catalogo autunnale include modelli come Air Alate, Air Atomica e Air Align, progettate per il running. Abbiamo messo in risalto anche i modelli Air Tatoosh ed Air Naches che fanno parte dell'offerta All Condition Gear di Nike. In evidenza, anche le silhouette che ricordano le recenti riedizioni, come ad esempio LDV PGS con suola a motivo waffle.