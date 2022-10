Il 1999 è stato un anno di scarpe davvero memorabili, anche perché proprio in quell'anno Nike ha dato inizio alle sue attività online. Air Flightposite e Air Zoom GP sono pensate per il basket, mentre Air Tailwind e la classica Cortez sono perfette per la corsa. Questi sono solo alcuni dei modelli lanciati quell'anno, ma sono molto rappresentativi. Esplora meglio questo catalogo per scoprire quali altre sneakers Nike furono lanciate in occasione della nascita di Nike.com.