CHF 209.95

A oltre 45 anni dal debutto, Blazer continua a reinventarsi e siamo sicuri che un design del genere non si sia mai visto prima. Questa versione, in collaborazione con Yuta Hosokawa e la sua etichetta READYMADE, presenta dimensioni distorte e un'estetica d'ispirazione DIY, che tiene fede al DNA originale di Blazer aggiungendo al tempo stesso un tocco di stile artigianale a questa silhouette senza tempo.

Gli strati esterni in tessuto sulla tomaia rendono omaggio alla tendenza di READYMADE a utilizzare materiali di seconda mano per creare qualcosa di nuovo. Le grafiche camo e la schiuma esposta aggiungono un elemento di novità al collare e alla linguetta, mentre le proporzioni dello Swoosh sull'area mediale sono state rielaborate ispirandosi alla versione OG del logo datata 1971. Nella parte inferiore, l'intersuola angolare è composta da normale schiuma Nike e da circa il 15% di gomma Nike Grind. La scarpa, quindi, è prodotta usando una serie di materiali provenienti da scarti produttivi e sneakers consumate salvate dalle discariche.

SKU: CZ3589-100