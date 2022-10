Come ripareresti le scarpe, se ti trovassi nello spazio? Useresti qualunque cosa a tua disposizione. Il nostro team delle innovazioni ha fatto appello a questa filosofia sostenibile di vivere con ciò che abbiamo per creare un nuovissimo design hi-tech a partire dai rifiuti. Space Hippie è il risultato di questo insolito abbinamento tra tecnologia e rifiuti. Ogni Space Hippie è un vero e proprio esperimento in corso, realizzato per il 25-50% del suo peso con materiali riciclati. Un grande passo avanti con il minimo impatto ambientale.

Il movimento hippie ha lasciato un grande segno nelle coscienze americane. È stato un movimento che ci ha spinto a diventare ingegnosi, pieni di risorse, incentrati sul futuro e ad avere più a cuore il pianeta. I nostri designer hanno attinto al loro lato hippie e hanno rovistato tra gli scarti dei residui di produzione. Abbiamo usato quello che avevamo, rifiuti inclusi. Non abbiamo lasciato che i rifiuti andassero sprecati. Abbiamo guardato ai sognatori del passato per trovare l'ispirazione per i sogni di domani.