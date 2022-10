Il famoso logo Jumpman è stato rinnovato per riflettere lo stile all'avanguardia di Jordan Delta. "Volevamo che il logo fosse un po' più discreto per riflettere l'estetica pulita e moderna della scarpa", afferma McMillan.

Jordan Delta vanta caratteristiche grintose, unendo un look che sfida i limiti e un comfort che dura tutto il giorno.