Riscopri le tue radici con la grande finestra sul tallone. Dallo Swoosh gommato a collare e linguetta vivaci fino ai dettagli traforati, Nike Air Max BW torna in auge con questo remake che riproduce quasi totalmente l'originale. Il design di Tinker Hatfield, diventato sinonimo della scena dance elettronica, mantiene numerosi dettagli OG che ami da sempre come l'ammortizzazione Max Air, la morbida intersuola in schiuma e i dettagli in mesh traspirante. La linea dipinta sull'intersuola e i dettagli di colore coordinati donano uno stile energico al tuo look. SKU: DM9094-100