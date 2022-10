CHF 209.95

Fin dai primi anni 2000, Air Max 90 è sempre stata sinonimo delle sottoculture di writer, rapper e tifosi di calcio di Mosca. La sua ultima incarnazione, Air Max 90 "Moscow", rimane fedele alle sue radici rendendo omaggio al DNA urbano della città russa più frenetica.

Proprio come AM90 Recraft di quest'anno, Air Max 90 "Moscow" sfoggia il profilo più piatto del modello OG, una cucitura centrale e uno Swoosh riadattato con una protezione antifango leggermente più bassa, per un look più dinamico. La colorway Smoke Grey evoca l'indimenticabile architettura della capitale, mentre i dettagli argentati aggiungono un tocco futuristico. Le iconiche sfumature di Infrared e Laser Blue si fondono per la prima volta per rappresentare le luci di auto e treni, le indicazioni della metropolitana e i cartelloni al neon. Le parole "velocità" e "città" in rilievo sulle protezioni antifango rendono la scarpa perfettamente rappresentativa di Mosca, il tutto realizzato con strati esterni in pelle di alta qualità e con una tomaia e un collare dal design rifrangente, per risplendere anche durante la notte.