Questa versione rielaborata di Air Max 90 è un tuffo indietro negli anni '90: un tributo a un modello leggendario che non ha bisogno di presentazioni. A rievocare il passato, la morbida pelle dalle tonalità solari e le protezioni antifango in pelle scamosciata testurizzata, per un look decisamente vintage. I dettagli sportivi sul mesh sono accostati agli Swoosh rifrangenti per aggiungere un tocco contemporaneo, ma l'effetto finale è comunque la riedizione di AM90 più fedele all'originale mai lanciata finora.