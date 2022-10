Nel 1990, la linea Air Max compì un passo in avanti decisivo, con il debutto di una silhouette che travalicò ben presto la propria funzione originaria di scarpa da corsa ad alte prestazioni. Il pubblico più giovane forse la conosce come "Air Max 90", ma al suo debutto questo design era considerato un'evoluzione del modello Air Max originale del 1987, e aveva un nome appropriato per questa intepretazione: Air Max III.

Questa edizione celebra un modello senza tempo, riproponendone il nome originale e ricreandone la prima realizzazione con un'attenzione ai dettagli senza pari. La lavorazione è quella originale, con intersuola in schiuma con taglio affusolato, airbag incapsulato nell'avampiede e trazione in gomma migliorata. Il modello sfoggia una palette di sfumature Laser Blue e materiali della prima edizione, come la morbida e resistente pelle sintetica e il nylon scintillante. Questa versione arriva perfino in una scatola Air Max come quella della prima edizione, completa di targhetta rétro.