Rendi omaggio alla rivoluzione. Nel 1987 nacque la linea Air Max, in cui era visibile per la prima volta l'unità Air. Quello che cominciò come un esperimento di ammortizzazione divenne presto un'icona dell'atletica e dello stile street. Nel corso degli anni, questo modello è stato reinventato e rinnovato, restando però sempre fedele alla leggenda.