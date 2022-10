CHF 209.95

Air Max 1 "London" trae ispirazione dal paesaggio urbano della città e dal suo viavai quotidiano. Le diverse sfumature di grigio e la combinazione di materiali testurizzati, come la pelle dall'effetto vissuto e la morbida pelle scamosciata, fanno riferimento al mix di strutture in cemento e pietra che compongono la capitale dell'Inghilterra. In omaggio all'amore di Londra per i dettagli originali di Air Max 1, questa versione mantiene il mesh originale su tomaia, colletto e linguetta. A completare il design, le interpretazioni astratte di due dei monumenti più rappresentativi della città campeggiano su ciascuno degli inserti laterali, mentre il Tamigi viene raffigurato intorno a un logo ricamato in 3D sul tallone.