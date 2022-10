Pianifica la tua prossima avventura con la leader indiscussa. Aggiungendo un tocco avventuroso alla scarpa che rivelò Air al mondo intero, Air Max 1 unisce un look solare all'estetica delle scarpe da trail. Gli strati esterni in pregiata pelle scamosciata passano dalle tonalità del deserto al Worn Blue, lo Swoosh rivisitato in Vivid Green si ispira alla calma di un'oasi e il mesh traspirante bicolore offre un comfort ideale quando la temperatura sale. Per completare il tutto, i lacci a tre tonalità richiamano le tradizionali scarpe da trekking. Cosa aspetti?

SKU: DV3196-800