Hai presente i tuoi jeans preferiti? Con quel look vissuto, sbiaditi nei punti giusti e talmente morbidi che non ti accorgi nemmeno di indossarli? Ebbene, c'è persino di meglio: Air Max 1 "Dirty Denim" richiama l'ambitissima versione del 2003, che rese iconico un modello dal look vissuto. Indossala tutti i giorni senza preoccuparti di rovinarla: la pelle pregiata e il denim délavé migliorano con il tempo. L'intersuola in Lemon Wash impreziosisce l'estetica vintage, mentre le cuciture classiche lungo la protezione antifango e il tallone aggiungono un tocco di stile americano, per un look rétro e trendy.

SKU: DV3050-300