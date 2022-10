Quando Air Jordan 9 venne lanciata nel 1993, MJ passò dal parquet al diamante, ma il look progettato da Tinker Hatfield presentava comunque un design sorprendente caratterizzato da un taglio alto e da un mix esclusivo di materiali su protezione antifango e tomaia. In questo modello, il brand Jordan accende la passione con una tomaia trapuntata cucita in Chile Red, una protezione antifango in pelle verniciata e un'intersuola satinata: una scarpa che non ha bisogno di altro pepe. Incredibilmente fiammante, la colorway di AJ9 ispirata alla tradizione dimostra che la partita è sempre aperta.

SKU: CT8019-600