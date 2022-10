Air Jordan 9 è simbolo di versatilità. Lanciato quando MJ lasciò il basket per il baseball, il design di Tinker Hatfield è ancora sulla cresta dell'onda. Grintosa ma sobria, la colorway Black and Particle Grey regala un tocco enigmatico facile da abbinare, mentre la tomaia in pelle e tessuto offre un contrasto d'impatto. Mantenendo la magia dell'originale, l'iconica suola include grafiche e frasi che richiamano i valori e il carattere di MJ in campo e fuori.

SKU: CT8019-060