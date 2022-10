CHF 319.95

Quando i riflettori si spengono, Travis Scott si anima. Nella sua nuova collaborazione con il brand Jordan, il "rager" sceglie Air Jordan VI per un look che risplende, soprattutto al buio. Sopra la suola fluorescente, lo strato con design rifrangente traforato sotto la tomaia in suede verde oliva luccica e ruba la scena davanti ai flash delle fotocamera. Ma c'è una cosa che l'obiettivo di una fotocamera non riuscirà mai a catturare: quello che nasconderai dentro la piccola e pratica tasca sulla caviglia.

Per completare questa AJ VI in edizione speciale, il produttore discografico di Houston lascia la sua firma con il brand "Cactus Jack" sul bloccalacci e sul tallone destro. I dettagli in Infrared e l'iconico brand Nike Air sul tallone sinistro richiamano la colorway originale di AJ VI, donando un tocco classico al nuovissimo design di Scott per il brand Jordan.