CHF 244.95

Air Jordan 5 rimane un classico intramontabile, sia per i collezionisti di lunga data che per i nuovi collezionisti. Anche se il design è stato proposto in combinazioni di materiali e colori apparentemente infinite, alcune edizioni sono più elaborate rispetto ad altre. È il caso di questa versione a taglio basso, con sfumature che richiamano le festività e dettagli attenti che celebrano il capodanno cinese in modo discreto.