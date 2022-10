Icona indiscussa nella storia del basket e della cultura pop, nei suoi 32 anni di vita Air Jordan IV ha sfoggiato una lunga serie di colorway divenute leggendarie. Una delle più notevoli, Black Cat, nata da uno dei soprannomi di MJ, è tornata. Questa versione in stile rétro rispecchia quella del 2006 e sceglie le tonalità del nero per sottolineare il suo stile. La silhouette monocromatica in pelle nabuk e le rifiniture opache color grafite si aggiungono agli altri dettagli storici dell'originale, come le sagome rigide che trattengono gli occhielli e la rete traspirante sulla tomaia. Con un Jumpman color grafite su nero sulla linguetta e un logo nero lucido sul tallone, questa elegante versione è nata per volare oltre il canestro, ma sotto gli occhi di tutti.