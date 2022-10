CHF 289.95

In occasione della terza collaborazione rétro con il brand Jordan, James Whitner e A Ma Maniére lanciano la loro versione dal gusto sofisticato di Air Jordan 2. All'epoca, la scarpa AJ2 originale era stata progettata puntando su un'estetica raffinatissima: era realizzata in Italia con un design elegante in finta pelle di lucertola e, come tutti ricordano, non aveva lo Swoosh. Tuttavia, nei 35 anni successivi al lancio di AJ2, la nostra concezione collettiva di eleganza si è sviluppata ulteriormente. Ispirandosi a "Airness", un impegno verso grandezza ed eccellenza che serva da ispirazione alle comunità globali e parli di unità e umanità, A Ma Maniére ha creato un nuovo design decorativo che proietta la leggendaria eleganza di questa silhouette nel futuro.

Con una tomaia in suede Sail all-over che prende il posto della lavorazione in pelle pregiata e finta pelle di lucertola, AJ2 viene rivisitata da A Ma Maniére con un look vintage dal twist elegante e moderno. E la stampa in pelle di lucertola dell'edizione originale? Ora è testurizzata all'interno dell'intersuola nera.

Completano il design grintosi dettagli color Burgundy, nuance che rappresenta la regalità e si addice perfettamente a His Airness, per un mix di colori intensi e prestigiosi. Sul tallone di AJ2, frutto di questa collaborazione speciale, spicca il branding "Maniére" che aggiunge un tocco grintoso e regale.

SKU: DO7216-100