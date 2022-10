L'etichetta streetwear di Hong Kong CLOT mira a fondere insieme la cultura orientale e occidentale. La loro ultima collaborazione è stata influenzata dai guerrieri di terracotta, un esercito di sculture a grandezza naturale risalente alla fine del terzo secolo, creato per proteggere il primo imperatore della Cina. Una tomaia in suede dai toni pastello è messa in risalto dai logo CLOT e Jumpman in oro metallizzato sulla linguetta e sul tallone.